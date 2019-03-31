Стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Турнир World Team Trophy будет проходить с 11 по 14 апреля в Японии в городе Фукуока.

Россию в соревнованиях будут представлять Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева в одиночном катании среди женщин, Михаил Коляда и Александр Самарин – среди мужчин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицына и Никита Кацалапов, в спортивных парах — Наталья Забияко и Александр Энбер.

По регламенту турнира, в состязаниях примут участие 6 национальных команд. В этом году свои страны будут представлять участники из Канады, России, США, Японии, Франции и Италии.

Турнир World Team Trophy представлен общий призовой фонд – 1.000.000 долларов, который будет разделен между всеми сборными, участвующими в турнире.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что в Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020. Талисманом футбольного турнира стал мальчик по имени Скиллзи. Впервые широкая общественность могла увидеть талисман Евро-2020 в Амстердаме 24 марта перед матчем сборных Нидерландов и Германии.