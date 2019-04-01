На проспекте Культуре Porsche Cayenne на скорости сбил мальчика (видео)

От удара школьника отнесло на несколько метров. Дорожное происшествие случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Мальчик перебегал проезжую часть со своим другом.

Ребенок остался жив, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Инцидент, сообщают в ГИБДД, произошел на перекрёстке Культуры в Калининском районе Петербурга около 13:08 31 марта.

Мальчик со своим другом перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель 1982 года рождения на Porsche Cayenne не снизил скорость перед переходом и сбил мальчика на скорости.

“Сбил одного из мальчиков, которые перебегали дорогу, и выбежали в пустую третью полосу из-за стоящих машин, где самый мальчик и попал под мчащийся Porsche Cayenne”, — написали очевидцы происшествия в соцсети.

Инцидент произошел возле дома 10 по проспекту Культуры.

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Видео: https://vk.com/megapolis_incident