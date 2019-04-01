В Красносельском районе таксист ночью снес забор, припарковался в легковушку и убежал

Встреча с дорожной конструкцией была такой силы, что части забора разлетелись по всей проезжей части. Также водитель такси въехал в припаркованную рядом машину.

Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” дорожно-транспортное происшествие случилось ночью в Красносельском районе Петербурга. Водитель “Яндекс. Такси” въехал в забор, после чего, судя по размещенным фотографиям, его развернуло и он влетел в припаркованный рядом автомобиль.

Удар был такой силы, что части дорожной конструкции разлетелись по всей проезжей части.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на пересечении улицы Рихарда Зорге и улицы Десантников.

После происшествия, пишут свидетели, водитель такси скрылся с места ДТП. О пострадавших сообщений нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Яндекс.Такси” работал водитель, которого давно лишили водительских прав.