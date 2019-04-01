В Петергофе девять пожарных тушили горящую машину

Пожар в Петергофе. Фото: Рixabay
Пожар в Петергофе. Фото: Рixabay

Не шуточный пожар запылал сегодня ночью, 1 апреля, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На одной из улиц города горел автомобиль.

По данным ведомства, звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 02:23. Звонивший сообщил, что на улице Парковой у дома №20 горит легковой автомобиль марки KIA.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа с помощью девяти сотрудников МЧС и двух единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что дополнительные предостережения могут начать размещать на пачках сигарет. Информация будет призвана напоминать курильщикам о возможных пожарах, к которым может привести небрежное обращение с сигаретами. О результатах проведённой работы ведомства должны проинформировать не позднее 1 сентября 2019 года.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
автомобиль ГУ МЧС России по Петербургу пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«РЖД» оштрафуют за снос здания
В Петербурге начинают закрывать “Полушки” и “Лаймы”
Начинать худеть к лету уже небезопасно
“Оборотни в погонах” еще есть: Полицейские пытались сфабриковать дело ...
В Московском районе управляющая компания подделала документы
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование в День Смеха
Клещи начинают просыпаться — петербуржцы задумались о прививках
Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России