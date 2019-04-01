В Петергофе девять пожарных тушили горящую машину

Не шуточный пожар запылал сегодня ночью, 1 апреля, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На одной из улиц города горел автомобиль.

По данным ведомства, звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 02:23. Звонивший сообщил, что на улице Парковой у дома №20 горит легковой автомобиль марки KIA.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа с помощью девяти сотрудников МЧС и двух единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что дополнительные предостережения могут начать размещать на пачках сигарет. Информация будет призвана напоминать курильщикам о возможных пожарах, к которым может привести небрежное обращение с сигаретами. О результатах проведённой работы ведомства должны проинформировать не позднее 1 сентября 2019 года.