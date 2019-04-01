Оззи Осборна хотят посвятить в рыцари

Оззи Осборн. Фото: instagram.com/ozzyosbourne
Оззи Осборн. Фото: instagram.com/ozzyosbourne

Дедушка рок-н-рола уже давно не является «принцем тьмы» и почует на пенсионных лаврах. Но поклонникам не прикажешь, они хотят, чтобы весь мир обращался к Оззи Осборну с приставкой «Сэр».

Соответствующая петиция размещена на платформе Change.org некой Хелен Майдиоти. Отметим, что под петицией уже собралось пяти тысяч подписей.

В сообщении отмечается, что за последние 50 лет Оззи Осборн подарил миру множество прекрасных музыкальных произведений. Он неустанно работал с самого начала своего творческого пути, как оригинальный фронтмен Black Sabbath и до сегодняшнего дня.

Также упоминается и благотворительность Осборна, который наносит визиты к раненым солдатам в реабилитационном центре Хедли-корт и помогает благотворительным организациям, в которых он состоит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что британский рок-певец, фронтмэн группы Black Sabbath оказался в больнице из-за ряда неприятных случайностей. В результате инцидента музыканту пришлось отменить несколько концертов.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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