На перекрестке Пулковской и Орджоникидзе сбили светофор

ДТП на Пулковской. Фото: «ДТП и ЧП.СПБ» /ВК
ДТП на Пулковской. Фото: «ДТП и ЧП.СПБ» /ВК

В Московском районе Санкт-Петербурга автомобиль на скорости снес светофор. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в группе «ДТП и ЧП.СПБ» в социальной сети «ВКонтакте».

Камера видеорегистратора зафиксировала разбитый автомобиль и покосившийся светофор на перекрестке улицы Пулковской и Орджоникидзе.

Пока нет информации о пострадавших.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что не шуточный пожар запылал сегодня ночью, 1 апреля, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На одной из улиц города горел автомобиль. По данным ведомства, звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 02:23. Звонивший сообщил, что на улице Парковой у дома №20 горит легковой автомобиль марки KIA. Пожар удалось ликвидировать в течение часа с помощью девяти сотрудников МЧС.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
дтп происшествие светофор
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