“Континентам” вновь досталось: Накануне были заминированы все

Также под анонимный звонок попал торговый центр “Атмосфера”. Так как звонивший не уточнил, какой именно из “Континентов” стоит проверят, то проверку делали во всех.

Вывести на улицу после минутного звонка, а может и еще короче, пришлось порядка 1 873 человек. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на правоохранительные органы. Анонимы вновь угрожали по телефону.

Информация о заминировании “Континента” поступила 31 марта. Так как звонивший не уточнил, какой именно торговый центр заминирован, пришлось проводить эвакуацию всех четырех ТЦ — на Стачек, Байконурской, Бухарестской и Звёздной. Полицейские ничего не нашли.

В этот же день аноним сообщил по телефону о бомбе в ТЦ “Атмосфера” на Комендантской площади. Там также ничего не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец грозился “взрывать и гасить всех”.