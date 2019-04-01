“Континентам” вновь досталось: Накануне были заминированы все

В ТЦ ничего подозрительного не нашли. Фото: https://i-master.spb.ru
В ТЦ ничего подозрительного не нашли. Фото: https://i-master.spb.ru

Также под анонимный звонок попал торговый центр “Атмосфера”. Так как звонивший не уточнил, какой именно из “Континентов” стоит проверят, то проверку делали во всех.

Вывести на улицу после минутного звонка, а может и еще короче, пришлось порядка 1 873 человек. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на правоохранительные органы. Анонимы вновь угрожали по телефону.

Информация о заминировании “Континента” поступила 31 марта. Так как звонивший не уточнил, какой именно торговый центр заминирован, пришлось проводить эвакуацию всех четырех ТЦ — на Стачек, Байконурской, Бухарестской и Звёздной. Полицейские ничего не нашли.

В этот же день аноним сообщил по телефону о бомбе в ТЦ “Атмосфера” на Комендантской площади. Там также ничего не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец грозился “взрывать и гасить всех”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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