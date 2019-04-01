У водителя BMW в багажнике нашли 23 брикета наркотических веществ

После возбуждения уголовного дела был задержан и один из соучастников. Фото: https://pixabay.com

После возбуждения уголовного дела был задержан и один из соучастников. Фото: https://pixabay.com

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на Ленинском проспекте Петербурга. Позже был задержан и его подельник.

Задержание проходило в ходе оперативно-розыскных работ, сообщают сегодня сотрудники ГУ МДВ по Петербургу и Ленинградской области. Мужчину 26 лет задержали 27 марта возле 61 дома на Ленинском проспекте. После проверки его личного автомобиля BMW, в багажнике правоохранительные органы обнаружили 23 брикета гашиша. Общая масса изъятого вещества составила 2636,2 граммов.

После возбуждения уголовного дела был задержан и один из соучастников. Им оказался 42-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. У иностранца дома нашли три брикета с гашишем массой 319,1 граммов и наркотическое средство “метадон” массой 14,3 грамма.

Подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец пытался по почте получить почти за 2 тыс. долларов наркотики из Литвы.