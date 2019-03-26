Петербуржец пытался по почте получить почти за 2 тыс. долларов наркотики из Литвы

Сбыть вышеуказанное психотропное вещество Лебедев не смог, так как был задержан. Фото:https://www.forumdaily.com

Сбыть вышеуказанное психотропное вещество Лебедев не смог, так как был задержан. Фото:https://www.forumdaily.com

Свертки с наркотическими веществами были уже оплачены, но задержаны в почтовом отделении. Всего было три свертка — в каждом более 5 кг наркотиков.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Лебедева, который и пытался получить посылки с наркотическими веществами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Купля-продажа была совершена ранее, посылки не прошли отделение почтовой связи в международном почтовом пункте. Там 19 декабря 2016 года был обнаружен первый сверток. В посылке, которая была отправлена из Литвы, было психотропное вещество гаммабутиролактон массой 5489,3 грамма. Выяснилось, что за эту посылку петербуржец заплатил 664 доллара.

Аналогичным образом Лебедеву были направлены посылки массой 5408,7 грамма за 34 418 рублей и 5438,5 грамма за 39 418 рублей. Сбыть вышеуказанное психотропное вещество Лебедев не смог, так как был задержан. Фигурант вину признал.

Суд назначил наказание Лебедеву в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в ИК строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура просит сообщать о рекламе наркотических средств на зданиях.