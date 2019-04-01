В Мурино за одну ночь ограбили двух женщин, угрожая им осколком стекла

В Мурино за одну ночь ограбили двух женщин, угрожая им осколком стекла. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый случай произошел около трех часов ночи 31 марта в кабине лифта одного из домов по Петровскому бульвару. Преступник, угрожая осколком стекла, отобрал у женщины 500 рублей и с скрылся с места происшествия.

Буквально через час, около четырех часов ночи, в парадной одного из домов по бульвару Менделеева неизвестный грабитель, угрожая осколком стекла, отобрал у девушки сумку с документами, личными вещами и телефоном.

Сейчас полиция устанавливает связь между преступлениями и проводит проверку. По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге мигранты отобрали у таксиста деньги и телефон, угрожая ему ножом.