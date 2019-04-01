“Оборотни в погонах” еще есть: Полицейские пытались сфабриковать дело петербуржцу и подкинули ему наркотики

Сегодня бывшим полицейским суд вынес приговор. Каждому дали по 4,5 года в исправительной колонии строго режима.

Приговор был озвучен Калининским районным судом Петербурга в отношении бывшего замкомвзвода моторизированного отдельного батальона ППСП УМВД России по Калининскому району Евгения Рывкина и полицейского взвода Павла Семенова. Об этом сегодня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале сообщники просто хотели получит взятку, а после начали шить уголовное дело. Петербуржцев просто не захотел давать деньги. Дело было на выезде, мужчину задержали за административное правонарушение, тогда на место подъехали Семенов и Рывкин.

Действуя совместно и согласованно, произвели личный досмотр — без понятых, без протокола, без применения видеозаписи. После все проследовали в автомобиль. По пути подсудимые начали угрожать мужчине, что если он не даст взятку, то у него незаметно найдут психотропное вещество. Так и было после того, как мужчина отказался давать деньги.

Тогда было возбуждено уголовное дело, но подсудимые не признали себя виновными в инкриминируемых каждому деяниях.

Зато суд признал виновными бывших полицейских. Теперь их ждут колония на 4,5 года, штрафы и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у водителя BMW в багажнике нашли 23 брикета наркотических веществ.