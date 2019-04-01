Рогозин назвал «личной трагедией» гибель Филёвой

Дмитрий Рогозин. Фото: Владислав Шатило / РБК
Дмитрий Рогозин. Фото: Владислав Шатило / РБК

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «личной трагедией» гибель в авиакатастрофе совладельца компании S7 Наталии Филёвой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Рогозин выразил свои соболезнования родным и близким погибшей, а также отметил, что Наталия Филёва была настоящим энтузиастом в авиации и космонавтике, назвав случившееся «личной трагедией для всех нас».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о том, что совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. На борту частного бизнес-джета были супруга Владислава Филева Наталья и ее отец.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Рогозин назвал «личной трагедией» гибель Филёвой
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