Рогозин назвал «личной трагедией» гибель Филёвой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «личной трагедией» гибель в авиакатастрофе совладельца компании S7 Наталии Филёвой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Рогозин выразил свои соболезнования родным и близким погибшей, а также отметил, что Наталия Филёва была настоящим энтузиастом в авиации и космонавтике, назвав случившееся «личной трагедией для всех нас».

От имени своих коллег по @roscosmos выражаю искренние соболезнования супругу и семье Наташи Филёвой. Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель — личная трагедия — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 марта 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о том, что совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. На борту частного бизнес-джета были супруга Владислава Филева Наталья и ее отец.