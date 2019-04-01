С дома Шувалова на Невском обрушился фасад

На одной из главных улиц Санкт-Петербурга с исторического здания случилось обрушение фасада.

С дома Шувалова, который сейчас находится на реконструкции, посыпался фасад. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на своего корреспондента. Дом находится на Невском проспекте в здании 54.

По предварительной информации, что никто не пострадал, пешеходов обвал фасада не задел.

Территория ограждена, но люди продолжают ходить прямо под рабочими.

Пострадавшее здания является историческим домом генерал-адъютанта И. И. Шувалова. Его проектировал архитектор Трезини. Построено оно было примерно в 1740-х годах, поэтому является историческим памятником. Его несколько раз перестраивали, достроили четвертый этаж.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за выходные дни в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 аварий.