С дома Шувалова на Невском обрушился фасад

На одной из главных улиц Санкт-Петербурга с исторического здания случилось обрушение фасада.
С дома Шувалова, который сейчас находится на реконструкции, посыпался фасад. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на своего корреспондента. Дом находится на Невском проспекте в здании 54.
По предварительной информации, что никто не пострадал, пешеходов обвал фасада не задел.
Территория ограждена, но люди продолжают ходить прямо под рабочими.
Пострадавшее здания является историческим домом генерал-адъютанта И. И. Шувалова. Его проектировал архитектор Трезини. Построено оно было примерно в 1740-х годах, поэтому является историческим памятником. Его несколько раз перестраивали, достроили четвертый этаж.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за выходные дни в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 аварий.