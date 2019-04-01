За выходные дни в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 аварий

В выходные, 30 и 31 марта, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло почти 700 ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по городу и региону.

По данным ведомства, на территории Северной столицы и области зафиксировано 679 аварий. В результате ДТП погибли три человека, пострадали — 32 человека, 39 получили ранения, из них шестеро детей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красносельском районе таксист ночью снес забор, припарковался в легковушку и убежал. Встреча с дорожной конструкцией была такой силы, что части забора разлетелись по всей проезжей части. Также водитель такси въехал в припаркованную рядом машину.

Еще одно ДТП произошло в эти выходные на проспекте Культуры, 19, где водитель на Porsche сбил ребенка в зоне пешеходного перехода. Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами.