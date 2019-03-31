Водитель на Porsche сбил ребенка на проспекте Культуры

Ребенка госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. Сегодня в воскресенье, 31 марта, в Калининском районе города водитель на автомобиле Porsche Cayenne (Порше Кайен) сбил несовершеннолетнего пешехода.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на проспекте Культуры, 19, в зоне пешеходного перехода. Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, за женщина, пострадавшая в ДТП на Невском, умерла в Мариинской больнице. Таким образом, это уже вторая жертва ДТП в центре Санкт-Петербурга — первой стал мужчина за рулем Volkswagen, в которого врезался гражданин Армении на Hyundai. Мигрант находился в состоянии алкогольного опьянения, машина ему не принадлежала, а прав его лишили ранее.