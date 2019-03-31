Женщина, пострадавшая в ДТП на Невском, умерла в больнице

ДТП произошло утром в субботу на пересечении Невского и Литейного. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

ДТП произошло утром в субботу на пересечении Невского и Литейного. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Она стала второй жертвой аварии в центре Санкт-Петербурга — после столкновения погиб водитель Volkswagen.

Женщина, пострадавшая в аварии на Невском в субботу 30 марта, ночью умерла в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru 31 марта. Таким образом, это уже вторая жертва ДТП в центре Санкт-Петербурга — первой стал мужчина за рулем Volkswagen, в которого врезался гражданин Армении на Hyundai.

Мигрант находился в состоянии алкогольного опьянения, машина ему не принадлежала, а прав его лишили ранее. Вице-губернатор Анна Митянина сообщила в Twitter, что в Мариинскую больницу отправили двоих из четырех пострадавших — и еще двое находятся под присмотром врачей Военно-медицинской академии.

В СК Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело. Тем временем в Санкт-Петербурге решают, как избавить улицы Санкт-Петербурга от “веселящего газа”, как сообщила Gazeta.SPb ранее. Напомним, мигрант, по вине которого погибло несколько человек в конце февраля на Невском, находился под воздействием этого газа — официально он не запрещен и наркотическим не считается.