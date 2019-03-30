В ЗакСе обсуждают, как убрать «веселящий» газ с улиц Петербурга

Опьянение от вещества можно сравнить с наркотическим. Фото: Pixabay

Опьянение от вещества можно сравнить с наркотическим. Фото: Pixabay

В марте этого года состоялись несколько рейдов, которые проводились силовиками. В результате рейдов на Думской улице Санкт-Петербурга были изъяты баллоны с закисью азота.

Баллоны с веселящим газом были найдены в заведении «СССР», сообщает Фонтанка со ссылкой на заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина.

Относительно предполагаемого продавца веселящего газа был составлен административный протокол за торговлю без лицензии.

Закись азота используется молодыми людьми в качестве наркотика. Надышавшись «шариками» люди могут и садиться за руль, и гулять по улицам. Всё потому, что закись азота не запрещена официально. Хотя опьянение от вещества можно сравнить с наркотическим.

На данный момент для решения вопроса запрета на продажу закиси азота создана рабочая группа. В петербургском ЗакСе обсуждают возможные пути решения проблемы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что виновник летального ДТП на Невском был ранее судим и лишен прав.