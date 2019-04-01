Петербуржец, угнавший 6 автомобилей, отправится в колонию

Установлено, что обвиняемый действовал в составе организованной группы. Вместе с другими соучастниками он совершил шесть хищений автомобилей иностранного производства.

Обвиняемый изобличен угоне шести автомобилей марок «Хундай IX 35» и «Киа JTCEED». Преступления были совершены на территории Петербурга и Ленобласти.

Прокуратура Пушкинского района поддержала государственное обвинение в отношении Артема Ярового, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга. Обвиняемый признан судом виновным в совершении шести преступлений по статье о краже в крупном размере.

Подсудимый полностью признал свою вину. Пушкинский районный суд Петербурга признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мигранты отобрали у таксиста деньги и телефон.