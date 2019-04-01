В Ленобласти мужчина пытался взяткой «отмазать» приятеля-нелегала

Мужчина пытался «отмазать» своего приятеля от ответственности за административное правонарушение.

По версии следствия, днем 30 марта 2019 года 51-летний мужчина пришел в помещение ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области и пытался передать участковому уполномоченному полиции взятку в размере 25 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Приятель, за которого вступился обвиняемый, привлекался к административной ответственности за статью о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России.

Взятку сотрудник полиции не принял и доложил о произошедшем.

Обвиняемый задержан следователем территориального отдела СКР. По уголовному делу ведутся следственные действия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина убил 26-летнего сына ножом.