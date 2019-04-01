В Ленобласти мужчина пытался взяткой «отмазать» приятеля-нелегала

Мужчина задержан. Фото: Pixabay
Мужчина задержан. Фото: Pixabay

Мужчина пытался «отмазать» своего приятеля от ответственности за административное правонарушение.

По версии следствия, днем 30 марта 2019 года 51-летний мужчина пришел в помещение ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области и пытался передать участковому уполномоченному полиции взятку в размере 25 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Приятель, за которого вступился обвиняемый, привлекался к административной ответственности за статью о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России.

Взятку сотрудник полиции не принял и доложил о произошедшем.

Обвиняемый задержан следователем территориального отдела СКР. По уголовному делу ведутся следственные действия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина убил 26-летнего сына ножом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
задержания ленобласть покушение на дачу взятки полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы помогут составить программы развития районов
Задержан гражданин, которого искали два года
На Неве пытаются спасти рыбака, но он сопротивляется
В Ленобласти мужчина пытался взяткой «отмазать» приятеля-нелегала
На строительство стм. «Шуваловский проспект» выделят почти 24 млн рублей
Для владельцев машин на газе хотят снизить налоги
Продажи новых автомобилей в Петербурге снизились впервые за 2 года
Женщину, не рассказавшую полиции о террористе, оштрафовали в Петербурге