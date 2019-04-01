Задержан гражданин, которого искали два года

В отделение полиции Курортного района города Санкт-Петербурга был доставлен мужчина.

Сотрудниками правоохранительных органов на территории Санкт-Петербурга был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске уже более двух лет.

Задержанный 35-летний мужчина уклоняется от исполнения наказания в виде лишения свободы уже с декабря 2016 года, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Кроме того, сотрудники полиции сообщили о его задержании инициатору розыска.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Волосовском районе Ленинградской области был задержан мужчина, который с помощью взятки пытался уберечь своего приятеля-нелегала от административной ответственности.