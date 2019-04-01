В Ледовом дворце пройдут матчи по хоккею ЧМ-2023

Домашний лед петербургского СКА станет вторым стадионом, на котором пройдут матчи по хоккею в рамках чемпионата мира 2023 года.

Данная информация размещена на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В Петербурге состоялось совещание членов ФХР, Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и специалистов петербургского комитета по физкультуре и спорту. На совещании обсуждался процесс подготовки к чемпионату мира по хоккею. Кроме того, была затронута тема распределения бюджета, предоставленного на проведение мероприятия.

Отмечено, что Ледовый дворец удовлетворяет стандарты IIHF. Единственное, что не соответствует требованиям, это отсутствие тренировочного льда. Однако было принято решение, что команды будут тренироваться в новом комплексе СКА «Хоккейный город», который находится неподалеку.

На совещании обсуждался вопрос состояния новой ледовой арены в Петербурге, которая будет вмещать 21,5 тыс зрителей и будет выступать в качестве основной арены чемпионата.

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