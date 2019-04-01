Ремонт КАД парализовал движение на севере Петербурга

Работы продлятся до 1 июля — а значит к пробкам на кольцевой придется привыкнуть.

Ремонтные работы на КАД Санкт-Петербурга парализовали движение на севере кольцевой на несколько часов в понедельник 1 апреля. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, даже к 16:00 движение затруднено от развязки с Выборгским шоссе до пр. Энгельса Санкт-Петербурга.

По данным СМИ Санкт-Петербурга, затор образовался около 7 утра и достигал 11,5 км в час пик. Сегодня в Санкт-Петербурга официально начался первый учебный день после весенних школьных каникул, но причина вовсе не в этом: КАД ремонтируют, ведутся работы над третьей полосой, поэтому пока движение проходит по одной полосе внешнего кольца в обоих направлениях.

По данным ФКУ “Упрдор “Северо-Запад”, работы проходят с 1 апреля по 1 июля — это значит, что к пробкам на севере КАД Санкт-Петербурга на ближайшие месяцы придется привыкнуть.

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