Ремонт КАД парализовал движение на севере Петербурга

Таково состояние участка на 16:00 - утром ситуация была хуже. Фото: Яндекс.Пробки
Таково состояние участка на 16:00 - утром ситуация была хуже. Фото: Яндекс.Пробки

Работы продлятся до 1 июля — а значит к пробкам на кольцевой придется привыкнуть.

Ремонтные работы на КАД Санкт-Петербурга парализовали движение на севере кольцевой на несколько часов в понедельник 1 апреля. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, даже к 16:00 движение затруднено от развязки с Выборгским шоссе до пр. Энгельса Санкт-Петербурга.

По данным СМИ Санкт-Петербурга, затор образовался около 7 утра и достигал 11,5 км в час пик. Сегодня в Санкт-Петербурга официально начался первый учебный день после весенних школьных каникул, но причина вовсе не в этом: КАД ремонтируют, ведутся работы над третьей полосой, поэтому пока движение проходит по одной полосе внешнего кольца в обоих направлениях.

По данным ФКУ “Упрдор “Северо-Запад”, работы проходят с 1 апреля по 1 июля — это значит, что к пробкам на севере КАД Санкт-Петербурга на ближайшие месяцы придется привыкнуть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что власти Ленобласти решают проблему движения в Кудрово.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кад кольцевая пробки ремонт ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Ремонт КАД парализовал движение на севере Петербурга