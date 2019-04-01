Прокуратура заставила компания выплатить зарплату сотрудникам

Сотрудники прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга провели проверку деятельности ООО «Адмирал» для выявления нарушений трудового законодательства.

В результате проверки было установлено, что организация имела задолженность по оплате труда перед сотрудниками в размере более 200 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов внесли руководителю ООО «Адмирал» представление об устранении нарушений и недопущению их в будущем. Представление было рассмотрено и удовлетворено.

Работникам организации погасили задолженность по заработной плате в полном объеме. Кроме того, им была выплачена компенсация за нарушения сроков выплаты зарплаты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщину, не рассказавшую полиции о террористе, оштрафовали в Петербурге.