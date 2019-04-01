Мужчина достал нож в баре Ленобласти — приехала Росгвардия

Выпивший лишнего посетитель поссорился со своим приятелем — персоналу пришлось вызвать охрану.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который размахивал ножом в баре, сообщили Gazeta.SPb в УВО Ленобласти 1 апреля. По данным УВО, инцидент произошел в Тихвинском районе на площади Свободы в воскресенье 31 марта.

По данным полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения достал нож в баре и начал угрожать своему знакомому, с которым они поссорились. Член персонала заведения нажал кнопку “тревожной сигнализации”. На место прибыл наряд Росгвардии, который патрулировал этот участок. Мужчину задержали и достали в местный отдел полиции, сообщили Gazeta.SPb в УВО Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурга петербуржцы избили шумевших мужчин.