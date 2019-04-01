Двое петербуржцев избили мужчин, шумевших под их окнами

Разнимать драку на Невском проспекте пришлось двум нарядам Росгвардии.

Поздно вечером 29 марта у дома 103 на Невском проспекте двум петербуржцам в возрасте 31 и 48 лет очень мешали спать шумящие под окнами посетители кафе. Мужчины решили не оставлять это просто так и спустились вниз. В результате началась драка. Задержанные избили двух мужчин в возрасте 29 и 30 лет.

Силами двух нарядов групп задержания отдела вневедомственной охраны войск Росгвардии по Центральному району удалось задержать мужчин, которые нанесли телесные повреждения шумевшим, сообщили Gazeta.SPb в УВО войск Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшие были госпитализированы. Задержанные мужчины были переданы сотрудникам полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти мужчина убил сына ножом.