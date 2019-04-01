В Петербурге Росгвардия пресекла два ограбления

Первый инцидент произошел 30 марта. Поздно вечером наряд национальной гвардии по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга прибыл в дом 116 по набережной реки Фонтанки.

В одной из квартир данного дома сработала сигнализация. В ходе осмотра было обнаружено, что на балконе отогнута внешняя металлическая решетка, два навесных замка и один врезной были взломаны, окно стеклопакета отжато.

В квартире была не нарушена обстановка, имущество похищено не было.

Второй случай был вчера, 31 марта. В 7:47 дежурный отдела вневедомственной охраны принял сигнал тревоги из магазина, который находится на Будапештской улице в доме 83 во Фрунзенском районе.

Уже через 4 минуты на место происшествия прибыл наряд Росгвардии. В ходе осмотра было установлено, что обстановка в магазине не нарушена и ничего не украдено, сообщили Gazeta.SPb в УВО Ленинградской области.

Сотрудникам вневедомственной охраны удалось предотвратить возможную кражу имущества и пресечь незаконное проникновение на объект.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое петербуржцев избили мужчин, шумевших под их окнами.