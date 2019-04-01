Петербуржец скрыл место работы, чтобы не платить алименты

Сейчас приставы обратили внимание на банковские счета мужчины и автомобиль. Фото: pixabay.com
Сейчас приставы обратили внимание на банковские счета мужчины и автомобиль. Фото: pixabay.com

Судебные приставы взыскали с зарплаты мужчины почти 200 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга не сообщил судебным приставам о своем устройстве на работу, чтобы не платить алименты, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 1 апреля.

По данным судебных приставов, ранее мужчину обязали выплачивать до одной трети своего заработка на содержание несовершеннолетних сына и дочери. Мужчина долгое время не работал. Когда он наконец устроился, он не стал сообщать об этом в суд. Пристав направил запрос в регистрирующие органы, выяснил место трудоустройства и взыскал с зарплаты мужчины почти 200 тысяч рублей.

По данным УФССП, позже мужчина выплатил детям еще 100 тысяч рублей. Судя по всему, этого недостаточно: сейчас приставы обратили внимание на счета мужчины в банке и его автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге прокуратура заставила компанию выплатить зарплату.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
алименты выборгский район зарплата неуплата алиментов уфссп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский застройщик рассказал об увеличении прибыли в 2018 году
Ресторанный фестиваль в Петербурге стал главным гастрособытием весны
Синоптики говорят о наступлении теплых дней в Петербурге
Аэропорт “Пулково” начинает работу по летнему расписанию
Авторы граффити по Пушкину рассказали о его создании
“Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе
Раненый в декабре 2017-го мужчина получит компенсацию
Петербуржец скрыл место работы, чтобы не платить алименты