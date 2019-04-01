Зеленский набрал более 30% голосов на выборах в Украине

По образованию Зеленский юрист, но большую часть карьеры работает на телевидении. Фото: instagram @zelenskiy_official

По образованию Зеленский юрист, но большую часть карьеры работает на телевидении. Фото: instagram @zelenskiy_official

Меньше половины; это значит, что он и Петр Порошенко встретятся во втором туре.

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента в Украине, сообщает ЦИК страны 1 апреля. Выборы стартовали вчера 31 марта и продлились до 20:00. Сейчас ЦИК обработал более 90% бюллетеней.

Зеленский набрал 30% голосов, за ним идет Петр Порошенко, который занимает кресло президента сейчас: у него 16% голосов. Половину голосов уже не наберет никто, а значит впереди у Порошенко и Зеленского второй тур — он пройдет 21 апреля, то есть через три недели.

Владимир Зеленский (род. 1978) имеет образование юриста, после ВУЗа выступал в КВН, затем на телеканале “Интер” вел шоу “Вечерний квартал”, которое сам и придумал, работает на телевидении постоянно как минимум с 2004 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что договор о дружбе между Украиной и Россией истекает 1 апреля.