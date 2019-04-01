Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование в День Смеха

Договор между странами аннулирован. Фото: Getty Images/Aquir
Договор между странами аннулирован. Фото: Getty Images/Aquir

1 апреля, в международный День Смеха, прекратит свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года и является основополагающим актом в отношениях России и Украины.

Согласно документу, обе страны выступают гарантами защиты гражданских прав и свободы другой страны на тех же основаниях, что и к своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных законодательством государств или их международными договорами.

Также в договоре отмечается, что оба государства обязуются уважать территориальную целостность и нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что огласили предварительные результаты выборов президента Украины. Пока лидирует Зеленский.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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