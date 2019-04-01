Огласили предварительные результаты выборов президента Украины

Для победы в первом туре необходимо, чтобы кто-то из кандидатов набрал не меньше 50%. Фото: https://pixabay.com

Для победы в первом туре необходимо, чтобы кто-то из кандидатов набрал не меньше 50%. Фото: https://pixabay.com

По данным на 04:40 по московскому времени, больше всего голосов набирает шоумен Владимир Зеленский. Он набрал лидирующие 30%.

Центральная избирательная комиссия Украины на выборах президент на 04:40 обработала более четверти голосов. Такие данные были озвучены во время прямой трансляции подсчета голосов. Ее проводят на YouTube-канале “112 Украина”.

Всего было обработано 25,3 % бюллетеней. По предварительным данным, больше всего голосов набирает шоумен Владимир Зеленский с более чем 30%. После него, второе место, занимает нынешний президент Украины Петр Порошенко. Он набрал 16,8%.

Помимо этого, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко набрала 13%, Юрий Бойко — 11,3 %. Остальные кандидаты получили меньше десяти процентов голосов.

Для победы в первом туре необходимо, чтобы кто-то из кандидатов набрал не меньше 50%, иначе второй тур будет проведен 21 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Зеленский обходит действующего президента Петра Порошенко в первом туре выборов главы Украины. Шоумену удалось набрать 26,01% голосов.