ЦИК: Зеленский набрал 26,01%, обогнав Порошенко в первом туре

Владимир Зеленский обошел действующего президента Петра Порошенко в первом туре выборов главы Украины. Шоумену удалось набрать 26,01% голосов.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия по данным 0,19% обработанных протоколов.

Отмечается, что за Владимира Зеленского проголосовало 26,01% украинце, а за Порошенко — 22,75%, — сообщает РИА «Новости». Так, согласно первым данным ЦИК, во второй тур проходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что в сети появились первые зашифрованные данные исследования результатов голосования на выборах президента Украины. Такую информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Игорь Гужва.

Он зашифровал имена кандидатов в своей публикации. Так, например, Владимир Зеленский в исследовании стал «настойкой крапивной «Зеленый человечек», за которую отдали свои голоса около 27-29% украинцев. За ликер «Шоколадный заяц», вероятно подразумевается действующий президент Петр Порошенко, проголосовали 16-17% избирателей.