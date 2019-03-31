В сети появились предположительные результаты с выборов в Украине

В сети появились первые зашифрованные данные исследования результатов голосования на выборах президента Украины. Такую информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Игорь Гужва.

Поскольку украинское законодательство запрещает оглашение результатов до окончания выборов, Гужва зашифровал имена кандидатов в своей публикации. Так, например, Владимир Зеленский в исследовании стал «настойкой крапивной «Зеленый человечек», за которую отдали свои голоса около 27-29% украинцев.

За ликер «Шоколадный заяц», вероятно подразумевается действующий президент Петр Порошенко, проголосовали 16-17% избирателей.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко получил у Гужвы не менее оригинальное имя – настойка юго-восточная с корой подмосковной березы «Бойкая» — 14-15,5%

А глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко под ником «Коктейль Ю-1960» — 14-14,5%.

Отметим, что на пост главы государства претендует 39 кандидатов.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что ЦИК Украины объявил первые результаты по явке на выборы.