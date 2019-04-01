В ДТП на Невском пострадала женщина

Очевидцы также жалуются на пробку, которая образовалась из-за столкновения автомобилей.

Инцидент произошел сегодня, первого апреля, в центре Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали петербуржцы, которые поделились информацией в социальных сетях. Участниками аварии стали три машины. Кто стал виновником случившегося – пока сложно сказать. На месте работают специалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Известно, что одному человеку понадобилась помощь врачей – в госпиталь увезли женщину, которая сидела в одном из автомобилей в качестве пассажирки, передает ГИБДД. Уточняется, что угрозы жизни нет.

«Аварий сегодня очень много, солнце что ли слепит глаза?» — недоумевает пользовательница «Вконтакте».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ремонт КАД парализовал движение на севере Петербурга. Работы продлятся как минимум до начала июля 2019 года, поэтому петербуржцам стоит выбирать маршрут заранее, чтобы не стоять в пробках.