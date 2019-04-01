Кремль прокомментировал обвинения Зеленского

Песков считает, что вопрос с Крымом решен и не требует обсуждений. Фото: http://kremlin.ru/

Песков считает, что вопрос с Крымом решен и не требует обсуждений. Фото: http://kremlin.ru/

Кандидат в президенты Украины считает, что Россия оккупировала Донбасс и Крым.

Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского сегодня, первого апреля. Пресс-секретарь главы России считает, что несправедливо обвинять нашу страну в оккупацию украинских территорий. Песков отметил, что готов повторять это каждый раз. Также он заявил, что Донбасс является территорией, которую отторгла сама Украина. Все, что происходит в стране, это следствие политический решений руководства Киева, считает пресс-секретарь Путина.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена обсуждать вопрос с присоединением Крыма. Он для Москвы считается решенным раз и навсегда, передает ТАСС.

«Слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы», — уверяет Песков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский набрал более 30% голосов на выборах в Украине. Он встретится с Порошенко во втором туре.