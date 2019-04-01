Петербуржцы больше других россиян болеют коклюшем

Специалисты рассказали, что заболеваемость коклюшек в Северной столице выше в полтора раза среднего показателя по России.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Роспотребнадзор уверяет, что в 2018 году около 10,4 тысяч россиян переболели коклюшем, из них 1037 человек – это петербуржцы. Чаще всего заболеванию подвержены маленькие дети, которые заражаются от взрослых. Таких в Санкт-Петербурге оказалось абсолютное большинство – 983 больных являлись детьми младше 17 лет.

Известно, что за январь и февраль 2019 года стало известно о 249 случаях заболевания коклюшем. К слову, это – средний показатель для зимы, поэтому пока переживать не о чем.

Специалисты уточняют, что с инфекцией тяжелее всего справляются именно в младшем возрасте. Врачи советуют сделать своему чаду прививку, чтобы в дальнейшем не мучатся от приступок удушающего кашля, передает издание «Доктор Питер».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге 329 человек попали в больницу из-за гриппа и ОРВИ в начале марта.