В Приозерске задержали «продуктового» грабителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который ограбил продуктовый магазин, силой отобрав у администратора продукты питания. После совершения преступления грабитель скрылся, но далеко уйти не смог и был задержан полицейскими.

Инцидент произошел в Приозерске, на Северопарковой улице в понедельник, 1 апреля, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (грабеж).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге по подозрению в грабеже задержан пожилой мужчина. Неизвестный напал на девушку в подъезде одного из домов по улице Якорной.

Злоумышленник силой отнял у нее смартфон, украшения и денежные средства. Полиция по «горячим» следам вычислила и задержала 60-летнего подозреваемого возле одного из домов на Новочеркасском проспекте.