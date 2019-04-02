Гражданин Ирландии погиб в Петербурге, выпав из окна

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту гибели главбуха из Ирландии. На теле финансового директора строительной компании обнаружены признаки падения с высоты.

Как стало известно Gazeta. SPb, бездыханное тело 52-летнего иностранца было найдено 1 апреля около 1 часа ночи возле дома №52 по Парашютной улице. На нём выявили характерные для падения с высоты травмы.

Отмечается, что погибший работал финансовым директором строительной компании. В Северную столицу прибыл по рабочей визе, временно проживал в отеле на Стартовой улице.

Камеры видеонаблюдения на ближайших зданиях отсутствуют: выяснить с их помощью обстоятельства гибели не удалось. Тело мужчины направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что следователи проверят стоматологию после истории о чуть не погибшем петербуржце.

В клинике после операции едва не погиб один пациент. По данным правоохранителей, ещё трое пострадали.