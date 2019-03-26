Следователи проверят стоматологию после истории о чуть не погибшем петербуржце

В учреждении могли навредить как минимум троим людям. Один из них чуть не умер после операции.

О намечающейся проверке стало известно сегодня, 26 марта. Решение в главном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу приняли после того, как в СМИ опубликовали трагичную историю горожанина. Мужчина рассказал, что в феврале 2019 года обратился в стоматологию в Красногвардейском районе, чтобы ему удалили зуб. Операцию проводил главный врач клиники и ничего не предвещало беды.

Спустя какое-то время петербуржец начал жаловаться на ухудшение состояния. С болью он проходил около месяца, после чего попал в больницу. Врачи диагностировали у горожанина остеомиелит нижней челюсти и флегмону. Они уверены, что еще бы пара часов и мужчина бы погиб от заражения крови.

Правоохранительные органы считают, что от деятельности стоматологии пострадали три человека. Это дает основания думать, что в учреждении не соблюдаются правила безопасности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лечение в стоматологической клинике чуть не убило петербуржца.