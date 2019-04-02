Во Всеволжске на Дороге жизни горит деревенская постройка

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар. Возгорание в одном из домов в деревне Ириновка заметили соседи. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, пламя охватило постройку, расположенную неподалёку от Дороги жизни. Предположительно, дом был пуст, когда случился пожар.

На месте происшествия работает служба спасателей.

На месте тушат, горит сильно,

— пишут в соцсетях.

Отмечается, что кровля здания почти не уцелела во время пожара. На фотографиях, выложенных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» , видно, как густые клубы черного дыма поднимаются в небо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петергофе девять пожарных тушили горящую машину.

Сильный пожар произошёл ночью, 1 апреля, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Потушить загоревшийся автомобиль удалось в течение часа. Информации о пострадавших не поступало.