«Мостотрест» начал гидромониторную очистку сооружений Петербурга

С приходом весны и более стабильным потеплением предприятие «Мостотрест» приступило к гидромониторной очистке искусственных дорожных сооружений Санкт-Петербурга.

Рабочие предприятия с помощью воды, подающейся в шланги под высоким давлением, очищают набережные городских каналов и рек, пешеходные переходы и путепроводы Северной столицы от лакокрасочных покрытий, а также остатков пескосоляной смеси и грязи.

Работы ведутся круглосуточно, сообщают в «Мостотрест».

Первыми под программу очистки попали набережная реки Фонтанки, Пироговская набережная, путепровод в створе Приморского проспекта и подземный пешеходный переход у КВЦ «Экспофорум».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что КРТИ Санкт-Петербурга сообщил о том, что с 2019 года СПб ГБУ «Мостотрест» будет отвечать за капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений города на Неве.