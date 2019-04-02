Второй день на КАД образуются пробки из-за дорожных работ

Петербургские водители второй день подряд из-за дорожных работ испытывают неудобства при проезде по северной части КАДа. Сегодня утром, 2 апреля, на этом участке зафиксирована 15-километровая пробка.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», скорость движения на севере КАД не превышает 15 км/час.

Дорожные работы проводятся по обеим сторонам дороги.

Напомним, что ремонтные работы на северной части КАДа начались 1 апреля. Завершить все мероприятия планируется не позднее 1 июля. Проезд по автодороге в обе стороны будет производиться по одной полосе внешнего кольца в обоих направлениях, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ремонт КАД парализовал движение на севере Петербурга.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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