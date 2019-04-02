Железнодорожный переезд в Волховском районе закроют из-за ремонта

Будет проведена проверка исправности железнодорожных путей проверят Фото: https://pixabay.com
Будет проведена проверка исправности железнодорожных путей проверят Фото: https://pixabay.com

В связи с ремонтом в Волховском районе Ленобласти на три дня ограничат движение автотранспорта на переезде около станции «Мыслино». На железной дороге планируют проверить исправность стрелочных переводов и сами пути.

Мероприятия по регулированию стрелочных переводов и выправке железнодорожных путей пройдут на железнодорожном переезде 141 километра сообщили в пресс-службе администрации Волховского района Ленобласти.

Отмечается, что с 8 утра до 20 вечера 3, 5 и 8 апреля переезд будет закрыт для транспортных средств. В экстренных случаях проезд для спецслужб на указанном участке будет организован за 15 минут.

Жителям района и просто приезжим автомобилистам рекомендуют заблаговременно спланировать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что второй день на КАД образуются пробки из-за дорожных работ.

Второй день в связи с дорожными работами затруднён проезд по северной части КАД. Утром, 2 апреля, на этом участке образовалась 15-километровая пробка.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Волховский район железная дорога ленобласть ремонтные работы
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Железнодорожный переезд в Волховском районе закроют из-за ремонта