Дворцовый мост подсветят синим, чтобы привлечь внимание к проблеме аутизма

Дворцовый мост
Дворцовый мост "посинеет" 2 апреля Фото: https://mostotrest-spb.ru 

В Петербурге во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма Дворцовый мост станет «синим». Подсветка именно такого цвета будет запущена сегодня, 2 апреля, сообщает СПб ГУП «Ленсвет».

Напомним, что мост соединяющий центр города и стрелку Васильевского острова оснащена современной управляемой подсветкой. Она регулируется по сигналу, поступающему из диспетчерского пункта. Таким образом, повседневный цвет подсветки будет сменён на синий.

С помощью современных светильников предприятие хочет привлечь внимание общественности к проблемам аутизма.

Такого рода акции проводятся во всем мире с 2008 года. Инициатором выступил фонд Autism Speaks. В этот день главные достопримечательности разных стран приобретают синий цвет.

Акция «Зажги синим» проходит в Северной столице шестой раз подряд. Её организует благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма «Выход в Петербурге».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что «Мостотрест» начал гидромониторную очистку сооружений Петербурга.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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