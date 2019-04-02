В Бокситогорске мужчину будут судить за смертельное избиение

В Бокситогорском районе Ленобласти перед судом предстанет злоумышленник, обвиняемый в смертельном избиении приятеля своей сестры.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти завершили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступления, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Согласно материалам дела, в январе этого года обвиняемый пришёл в квартиру своих родителей, расположенную на одной из улиц в городе Бокситогорск. Там ему встретился нетрезвый приятель сестры.

Подсудимый избил гостя руками и ногами: множественные удары пришлись на голову и туловище. Затем выгнал пострадавшего в подъезд. В результате травм, несовместимых с жизнью, 55-летний мужчина скончался в больнице.

Обвиняемого заключили под стражу. Отмечается, что мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что суд приступил к рассмотрению дела о теракте в метро Петербурга.