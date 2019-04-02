Суд приступил к рассмотрению дела о теракте в метро Петербурга

Московский окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в петербургском метрополитене. Слушание проходит в выездном режиме в здании Ленинградского окружного военного суда. На период следственных действий 11 обвиняемых находились в СИЗО в Москве, но к началу процесса были этапированы в Северную столицу.

Напомним, взрыв в подземке Петербурга произошел 3 апреля 2017 года и унес жизни 15 пассажиров. Еще 67 человек получили травмы разной степени тяжести. Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» оценивается в 108 млн. рублей.

По версии следствия, 11 участников запрещенной в России террористической группировки организовали и совершили теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Также они обвиняются в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Предполагаемым организатором взрыва назвали Аброра Азимова. Террорист частично признал свою вину.

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что судебное заседание по теракту в петербургском метро перенесли из-за неявки обвиняемых.