Автогонщики, похитившие 13 автомобилей, получат 10 лет тюрьмы

Преступники похитили 13 машин. Фото: Рixabay
Преступники похитили 13 машин. Фото: Рixabay

По версии следствия, обвиняемые за год «работы» успели угнать 13 автомобилей. Преимущественно воры выбирали Приморский, Фрунзенский, Пушкинский районы Петербурга, а также успели совершить угон в Тосненском районе Ленобласти.

Об этом сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.

С похищенными машинами и их содержимым злоумышленники распоряжались по своему усмотрению. Сейчас автоугонщики заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что владельцы дорогостоящих Toyota и BMW стали жертвами петербургских угонщиков. Полиция Санкт-Петербурга сообщает про угон двух иномарок. Общий ущерб оценивается более чем в шесть миллионов рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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