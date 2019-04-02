Съезд с КАД на Дачный проспект будет реконструирован к 2022 году

В Кировском районе Петербурга будет решен вопрос с пробками на съезде с Кольцевой автодороги на Дачный проспект. В Смольном прорабатывают возможность «снять напряжение» на проблемном перекрестке.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главу администрации Кировского района Сергея Иванова, вопрос уже ни один день прорабатывается с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Данный участок дороги планируется реконструировать.

По словам Иванова, жалобы на пробки начали поступать от жителей почти сразу, как был построен съезд с Кольцевой автодороги на Дачный проспект.

Меры, которые можно было принять сразу, — установить знаки запрета остановки и стоянки в сторону проспекта Ветеранов. Это было сделано, но проблема осталась,

-приводятся слова главы района.

Чтобы как-то повлиять на это на указанном перекрестке была отрегулирована работа светофорного поста.

С 6 утра до 13 дня и с 13 дня до 6 утра — он меняет свой режим работы согласно движению транспортных средств с Кольцевой либо на Кольцевую.

Отмечается, что мера не спасает ситуацию, поэтому требуется реконструкция всего дорожного узла.

КРТИ разрабатывает соответствующую проектно-сметную документацию. В этом году должны успеть отдать ее на экспертизу,

— отметил Иванов.

Работы должны завершиться до конца 2022 года.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что второй день на КАД образуются пробки из-за дорожных работ.