В Пушкине прогремел взрыв

В Пушкине прогремел взрыв. Фото: Рixabay
В Пушкине прогремел взрыв. Фото: Рixabay

Взрыв произошел в агрофизическом научно-исследовательском институте в Пушкине. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает «78» .

По предварительным данным, девушка подогревала банку с в микроволновой печи. Банка взорвалась. Девушку госпитализировали.

Выясняются обстоятельства. Пока не поступало никакой официальной информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, Московский окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в петербургском метрополитене. Слушание проходит в выездном режиме в здании Ленинградского окружного военного суда.

Напомним, взрыв в подземке Петербурга произошел 3 апреля 2017 года и унес жизни 15 пассажиров. Еще 67 человек получили травмы разной степени тяжести. Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» оценивается в 108 млн. рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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