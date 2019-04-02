В Пушкине прогремел взрыв

Взрыв произошел в агрофизическом научно-исследовательском институте в Пушкине. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает «78» .

По предварительным данным, девушка подогревала банку с в микроволновой печи. Банка взорвалась. Девушку госпитализировали.

Выясняются обстоятельства. Пока не поступало никакой официальной информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, Московский окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в петербургском метрополитене. Слушание проходит в выездном режиме в здании Ленинградского окружного военного суда.

Напомним, взрыв в подземке Петербурга произошел 3 апреля 2017 года и унес жизни 15 пассажиров. Еще 67 человек получили травмы разной степени тяжести. Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» оценивается в 108 млн. рублей.