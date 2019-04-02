МЧС опровергло информацию о взрыве в Пушкине

В управлении по региону МЧС опровергли информацию о взрыве в ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине. В ведомстве сообщают, что вызов на пульт спасателей поступил около двух часов дня.

По данным МЧС, в вузе не было никакого взрыва, был хлопок, который произошел по причине нарушения техники безопасности.

Студентка поместила бутылку с горячей жидкостью под струю холодной воды. Емкость лопнула прямо в руках, а девушка получила множество порезов. Ее отправили в больницу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что четыре курсанта пострадали при взрыве в академии Можайского. Как сообщает «Рен-ТВ» в академии взорвалась противотанковая мина ТМ-57. Она хранилась на складе факультета и использовалась в качестве учебного пособия.