Четыре курсанта пострадали при взрыве в академии Можайского

Боеприпас сдетонировал на втором этаже учебного корпуса во время занятий.

В военной академии Можайского взорвался снаряд, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в экстренных службах 2 апреля.

Взрыв произошел во время занятий на втором этаже одного из корпусов. Предполагается, что сдетонировал боеприпас, на машинах “Скорой помощи” из здания увезли четырех человек — вероятно, курсантов военного учебного заведения.

Академия Можайского расположена на Ждановской улице Петроградского района Санкт-Петербурга. В ВУЗе готовят специалистов космических войск и других военных ведомств и частей.

Gazeta.SPb будет следить за развитием событий и передаст подробности произошедшего, как только о них станет известно. Вчера на Петроградской стороне на ул. Бармалеева в стене жилого дома нашли снаряд времен ВОВ — его увезли и обезвредили, о чем Gazeta.SPb сообщили в Росгвардии.