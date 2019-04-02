Четыре курсанта пострадали при взрыве в академии Можайского

Личный состав эвакуировали, на месте работают службы. Фото: Яндекс.Панорама
Личный состав эвакуировали, на месте работают службы. Фото: Яндекс.Панорама

Боеприпас сдетонировал на втором этаже учебного корпуса во время занятий.

В военной академии Можайского взорвался снаряд, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в экстренных службах 2 апреля.

Взрыв произошел во время занятий на втором этаже одного из корпусов. Предполагается, что сдетонировал боеприпас, на машинах “Скорой помощи” из здания увезли четырех человек — вероятно, курсантов военного учебного заведения.

Академия Можайского расположена на Ждановской улице Петроградского района Санкт-Петербурга. В ВУЗе готовят специалистов космических войск и других военных ведомств и частей.

Gazeta.SPb будет следить за развитием событий и передаст подробности произошедшего, как только о них станет известно. Вчера на Петроградской стороне на ул. Бармалеева в стене жилого дома нашли снаряд времен ВОВ — его увезли и обезвредили, о чем Gazeta.SPb сообщили в Росгвардии.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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